مسلسل بابا جه الحلقة 8.. هل تستمر شكوك نسرين أمين في أكرم حسني؟

مسلسل بابا جه الحلقة 8.. حيث يستمر «هشام» أكرم حسني، في وقوعه ضمن دائرة الشكوك عند «ولاء» زوجته نسرين أمين، حيث بدأت تشك من الحلقة 6 أنه يعمل بوظيفة أخرى غير التوصيل، وفي الحلقة 7 بدأت تشك في أنه يخونها بعد أن استمعت إليه يتحدث هاتفيًا مع نهى وأخبرها أنه يتحدث إلى أحد سائقي الرحلات.

مسلسل بابا جه الحلقة 8

وحاولت ولاء أن تفتح هاتفه أثناء نومه حتى تتحرى إن كان يخونها فعليًا، ولكن من حظ هشام أنه كان يقظ، وظل يتقلب يمينًا ويسارًا، ويضع يده على وجهه، حتى لا يفتح الهاتف، هل سيستمر هشام في الوقوع ضمن دائرة الشك؟.

مواعيد مسلسل بابا جه الحلقة 7

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

ويشارك في مسلسل بابا جه باقة من ألمع نجوم الكوميديا، على رأسهم أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه

المسلسل من الدراما التي سيتم عرضها على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد على الكوميديا لمعالجة الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.