مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. أحمد مكي يتذكر سراج مهمة في «لا تراجع ولا استسلام»

يحرص الفنان أحمد مكي خلال مسلسله الكوميدي الكبير أوي على مدار الأجزاء السابقة، على تذكير الجمهور ببعض من أعماله الفنية الناجحة التي أثرت مع الجمهور ونالت إعجابه.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7

وفي الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، تذكر أحمد مكي الذي يجسد شخصية حزلقوم شخصية «سراج مهمة» التي جسدها ماجد الكدواني في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، وذلك خلال مشهد جمع بين نفادي وطباظا وحزلقوم الذي كان يفهم نفادي وطباظا بصعوبة، ليقول له نفادي: «سراج مهمة من حقه ينجلط منك»، ليرد عليه حزلقوم: «فيك شبه من أين أشيائي»، وهي إحدى الشخصيات الشهيرة في الفيلم.

وسبق وتذكر مكي في الحلقات الأولى من المسلسل فيلم طير أنت الذي حقق نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.