رئيس رابطة علماء العراق يهنئ الطيب بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

بعث الدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد، رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف على تأسيس الجامع الأزهر.

رابطة العلماء في العراق

وجاء نص البرقية: «تتقدم إليكم جمعية رابطة العلماء في العراق بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، منارة الثقافة للمستشرفين وكعبة القصاد من الطالبين، الذي تطوف أرواحنا بأروقته كلما ذكر لتنشق عبق التليد وتقر بابتكار الجديد؛ ليجمع بين عظمة الدين وجمال الحياة، ولتهنأ أرض الكنانة التي احتوت بين جنبات أرضها هذه المؤسسة الأم التي ما فتئت مرجعاً للمسلمين وموئلا للطالبين»، مختتمة «كل عام وأزهرنا بخير ومصرنا بسعادة».

مرور 1084 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر

ونظم الأزهر الشريف أمس احتفالية بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك في رحاب الجامع الأزهر، بحضور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجمعٍ من كبار علماء الأزهر وقياداته، مع إقامة احتفاليات لهذه الذكرى الطيبة في جميع محافظات الجمهورية بتنظيم قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية.