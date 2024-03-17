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نائب محافظ الجيزة يشهد الاحتفال السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

كتب:

سلامة عامر
05:20 م | الأحد 17 مارس 2024
خلال احتفالات اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

خلال احتفالات اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفال الذي نظمته منطقة الجيزة الأزهرية بأكاديمية الفنون بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف.

احتفالات اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

وجه نائب المحافظ رسالة شكر وتقدير لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقيادات الأزهر ولجميع الحضور معبرا عن فخره واعتزازه بمشاركته في احتفالات اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، وقدم النائب تهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الصوم الكبير هذا العام، مؤكدا خلال كلمته بأن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم فهو منارة العلم والعلماء والنور الذي يشع في أنحاء العالم ومنهل الوسطية والقدرة علي التجديد

دور الجامع الأزهر في حفظ الأمة

وتحدث نائب المحافظ عن العديد من المواقف التي كان للأزهر فيها دور الراعي الأمين علي رعيته والتي ذكر منها على سبيل المثال، دور الجامع الأزهر في حفظ الأمة من الانهيار في مواجهة التتار مما ساعد على إيقاف تقدمهم ومنع دخولهم لمصر، إلى جانب دور الأزهر في مواجهة الاحتلال والحصول على الاستقلال فيما بعد وموقف الأزهر من الثورة المصرية 2013 ودعمه للشعب في حربه ضد الإرهاب ليحافظ إلى جانب أجهزة الدولة على هوية الشعب المصري السمحة ووحدة صفه.

تقديم الكشف الطبي علي المواطنين بالأحياء

وأشاد نائب المحافظ بالتعاون بين الأزهر ومحافظة الجيزة فهناك دور كبير يلعبه الأزهر الشريف لدعم برامج التنمية بالمحافظة، وتوجيه القوافل الطبية لتقديم الكشف الطبي على المواطنين بالأحياء والمدن خاصة بالمناطق النائية، إلى جانب المساهمة في توفير السلع والخدمات للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم بمختلف المناسبات.

التعريف بتاريخ الجامع الأزهر

وألقي الشيخ الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالجيزة ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة وقيادات الوعظ بالأزهر والقس راعي الأقباط الإنجيليين بالجيزة كلمات تحدثوا فيها حول دور الأزهر الشريف وأهميته ومكانته العالمية والتعريف بتاريخ الجامع الأزهر وأبرز شيوخه وعلمائه على مدار تاريخه.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.