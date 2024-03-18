مسلسل حق عرب الحلقة 8.. شقيق عرب السويركي يكشف سر «حنان»

تُعرض الحلقة 8 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama، وتشهد معرفة مصير حنان خطيبة عرب السويركي التي تجسد دورها دينا فؤاد، خاصة بعد أن رآها والد رباح أبو الدهب ويجسده وليد فواز، أثناء السرقة.

شقيق عرب السويركي يكشف سر دينا فؤاد

وأبلغ والد رباح المحامي علي السويركي ويجسده الفنان محمد ماهر، تفاصيل القبض على دينا فؤاد من خلال قسم الشرطة، لاستغلالها من أجل إجبارها على الزواج من رباح أبو الدهب.

وفاء مكي تهدد دينا فؤاد

وحاولت حنان إنقاذ نفسها وتدبير الأموال لتسديد 10 آلاف جنيه لآخر شخص نصبت عليه من خلال العمل في كوافير مع منى ابنة حسنية الداية التي تم قتلها، ولكن رضا زوجة والدها التي تجسد دورها وفاء مكي هددتها بكشف سرها كي لا تبحث عن عمل آخر.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 8

ويمكن مشاهدة جميع حلقات مسلسل حق عرب عبر تطبيق منصة WATCH IT الإلكتروني، إذ تعرض الحلقات عليه دون فواصل إعلانية، وتعاد الحلقة 8 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة 12 ظهرًا عبر قناة ON Drama.