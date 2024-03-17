ملخص الحلقة 7 مسلسل حق عرب.. الثعابين تهدد حياة رياض الخولي

بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 7 بطولة الفنان أحمد العوضي، والمذاع على قناة ON Drama، بذهاب حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد إلى قسم الشرطة لتحرير محضر تحرش ضد من سرقته، وطالبته بدفع مبلغ 15 ألف جنيه لكي تتنازل عن المحضر ولا تؤذيه، ولكنه رفض وطالب تصعيد القضية وترحيلها إلى النيابة.

أحمد العوضي يكتشف خدعة دينا فؤاد

وحاول عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي الوصول إليها ولكنها لم تجب عليه مما أثار قلقه عليها، وذهب لبيتها ولكنه لم يجدها.

ملخص الحلقة 7 مسلسل حق عرب.. حلم الثعابين يهدد حياة رياض الخولي

وعاد حلم الثعابين السوداء يراود المعلم عبدربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، وفزع من منامه، ولكنه لا يعلم أن عرب السويركي ذراعه الأيمن هو ابنه من صلبه ومن سيقتله.

شقيق عرب السويركي يفر هاربًا

وترك علي السويركي شقيق عرب السويركي منزلهم غاضبًا من شقيقه عرب السويركي بسبب معاملته له وشعوره بأنه الأفضل منه.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 7

وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليلة، كما يمكنك مشاهدتها مرة أخرى عبر تطبيق WATCH IT الإلكتروني، والذي يتيح لك فرصة مشاهدة الحلقة دون إعلانات.