مسلسل حق عرب الحلقة 7.. هروب سميحة ابنة الفنان رياض الخولي

تواصلت حالة التشويق في أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 7، الذي يعرض على شاشة قناة ON Drama، من بطولة الفنان أحمد العوضي؛ لاسيما بعد هروب سميحة ابنة المعلم عبد ربه، التي تجسد دورها دنيا المصري.

أحمد العوضي يكتشف مكان دنيا المصري بعد هروبها

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 7، بمعرفة المعلم عبد ربه الذي يجسده الفنان رياض الخولي، بهروب ابنته الكبرى سميحة، وتمكن من الوصول إليها ليكتشف أنها تعيش مع رباح أبو الدهب «وليد فواز»، الذي يجسده دور عدوه، ودون زواج بينهما، ما يجعله يدخل في حالة كبيرة من الصدمة.

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وتشهد أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 7، تغيرات محورية للشخصيات الرئيسية بالمسلسل، بعد كشف أسرار الكثير منهم، من بينهم دينا فؤاد، ودنيا المصري، في إطار تشويقي أكشن.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7

وتذاع حلقات مسلسل حق عرب يوميا عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، دون فواصل إعلانية، كما تعرض الإعادة على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 12 منتصف الليل، بالإضافة لعرضها غد الاثنين في تمام الساعة 3 عصرا.