قصة وفاة الفنان ياسر الشرقاوي.. سقط من أعلى سطح منزله خلال إطعام الحمام

رحل الفنان ياسر الشرقاوي عن عالمنا عصر أمس، تاركاً خلفه قصة مؤثرة وحبّاً خالصاً للطيور، إذ لقي حتفه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بينما كان يطعم الحمام.

نهاية مأساوية

وصعد الفنان الراحل إلى سطح منزله حاملاً في قلبه حبّه للطيور، فما كان منه إلا أن رمى الطعام للحمام الذي تجمّع حوله، لكن القدر شاء أن يُلقي بظلاله على هذه اللحظات الجميلة، فسقط الفنان ياسر الشرقاوي من على السور المهدد بالسقوط، ليفارق الحياة على الفور.

موعد ومكان جنازة ياسر الشرقاوي

أعلنت أسرة الفنان ياسر الشرقاوي تفاصيل إقامة جنازة الفنان الراحل، إذ أنَّه من المقرر أن تشيع صلاة الجنازة اليوم الاثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد المواساة وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر المنارة، باب 1 على أن يقام العزاء ليلًا بالإسكندرية.

وقد أعلن عضو مجلس الشعب السابق حسني حافظ في تصريحات تلفزيونية تفاصيل الوفاة قائلاً، «كان يحب الحمام بشكل غير طبيعي، وصعد إلى سطح المنزل من أجل إطعامه، ولكنه سقط من أعلى بعد أن سند على السور».

شارك ياسر الشرقاوي في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «لدواعي أمنية» عام 2002 مع الفنان الراحل كمال الشناوي، وخيرية أحمد وكان من إخراج محمد فاضل، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل «قلوب تائهة» مع الفنانة عبير صبري عام 2006 من إخراج إبراهيم زكي.