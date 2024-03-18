تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-3-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيها للمرة الأولى خلال تعاملات اليوم خلال ببداية تعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2945 جنيها مقارنة بـ2995 جنيها عقب تراجعه، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3366 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2524 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 1963 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفا و560 جنيها.