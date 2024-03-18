سوق الذهب يشهد تغيرات كبرى.. تراجع سعر عيار 21 بقيمة 240 جنيها

سوق الذهب يشهد تغيرات كبرى بعدما تراجع سعر عيار 21 بقيمة 40 جنيهًا في السوق خلال الساعات الماضية، إذ يتعرض المعدن الأصفر لموجة من الانخفاضات منذ بداية شهر مارس الجاري، وتراجع عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، بقيمة 240 جنيها مع بدايات الأسبوع الماضي وحتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

خلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر مع نهاية التعاملات المسائية أمس، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر 3360 جنيها بعدما سجل 3400 جنيه للشراء منذ قليل، بانخفاض 40 جنيها، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 2940 جنيها للشراء بعدما سجل 2975 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2520 جنيها للشراء، بعدما سجل 2550 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، 2965 جنيها بعدما سجل 1983 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 23 ألفًا و520 جنيها للشراء، بعدما سجل منذ قليل مبلغ الـ23 ألفا و800 جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه الأوقية الذهبية نحو 2168 دولارًا للشراء.