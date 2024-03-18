انخفاض مذهل بأسعار الذهب.. عيار 21 يهبط 240 جنيها

انخفاض مذهل بأسعار الذهب شهده عيار 21 بعد هبوطه في السوق ومحال الصاغة، خلال الساعات الماضية، إذ يتعرض المعدن الأصفر لموجة من الانخفاضات منذ بداية شهر مارس الجاري، ووصلت إلى أن عيار 21 الأكثر تداولا في مصر تراجع بقيمة أكثر من 240 جنيها مع بدايات الأسبوع الماضي وحتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

خلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر مع نهاية التعاملات المسائية أمس، بحسب الشعبة العامة للذهب، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر 3314 جنيها بعدما سجل 3400 جنيه للبيع منذ قليل، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 2900 جنيه للبيع بعدما سجل 2975 جنيهًا للبيع دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2485 جنيها للبيع، بعدما سجل 2550 جنيهًا للبيع، بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، 1938 جنيها بعدما سجل 1983 جنيهًا للبيع، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 23 ألفًا و520 جنيها للشراء، مسجلا انخفاضا بقيمة 280 جنيها بعد ما كان 23 ألفا و800 جنيه خلال التعاملات المسائية، في الوقت الذي بلغت فيه الأوقية الذهبية نحو 2155 دولارًا للشراء.