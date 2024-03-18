مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة.. هل ستصل روجينا إلى مكان الذهب؟

مفآجات شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي، إذ استمرت روجينا والتي تؤدي دور نصرة في رحلة البحث عن الذهب الذي فقدته، لتعرف من حارس العقار أن من سرقه هو سليمان والد يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي، لتتوالى الأحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة.

روجينا تنجح في معرفة مكان الذهب

تساؤلات أثارها الجمهور عن ما سيحدث في مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة بعد نجاح روجينا في معرفة مكان الذهب والوصول إليه بعد سرقة سليمان له، وسيكون ذلك بوصولها إلى عزيز الذي يعمل لدى شاهيناز التي تؤدي دورها الفنانة مي سليم، أو نجاح عزيز بسرقة الذهب.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة

وفي حال سرقة عزيز للذهب ستكون نصرة فقدت ذهبها للمرة الثانية، الأمر الذي سيصيبها بصدمة، لنرى ماذا سيحدث لنصرة في الحلقة المقبلة من مسلسل سر إلهي، ومتى سوف تنجح في الحصول على الأموال لاستعدادتها للانتقام ممن ظلمها، وتسبب في دخولها السجن لمدة أربعة أعوام من أشقائها وأسرة شاهيناز وصديقتها في دار المسنين التي تزوجت زوجها وقامت بخيانتها.