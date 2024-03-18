الأجزاء المحذوفة من مادة التاريخ والجغرافيا للثانوية العامة نظام الدمج

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محذوفات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج، والتي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم، من أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

الأجزاء المحذوفة في مادة التاريخ والجغرافيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أنه في مادة التاريخ تمثلت المحذوفات في الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولي وحتى الاستقلال.

أما في مادة الجغرافيا جرى حذف الوحدة الرابعة: العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد، أما في مادة الاقتصاد جرى حذف الفصل السادس: العلاقات الاقتصادية الدولية.