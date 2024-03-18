إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، في التاسعة والنصف صباحًا؛ لسوء الأحوال الجومائية، إذ بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفعت الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وكانت حالة البحر مضطربة جدًا.

وأوقفت الهيئة حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.