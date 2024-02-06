رسالة هيئة الأرصاد الجوية للمزارعين والعاملين في الملاحة البحرية

بعد الاستقرار في حالة الطقس الذي عمّ أغلبية أنحاء البلاد اليوم، وهدوء حركة الرياح، وتراجع الأمطار عن معظم الأنحاء، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمزارعين والعاملين في الملاحة البحرية، رسالة طمأنة لهم.

الأجواء ملائمة

وذكرت «الأرصاد» في بيانها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأحوال الجوية تشهد استقرارًا على كافة الأنحاء، يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع وجود هدوء نسبي للرياح، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، لذلك وجهت قائلة: «للسادة المزارعين.. الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لريّ المحاصيل الزراعية»، أما بالنسبة للملاحة البحرية فأوضحت قائلة: «حركة أمواج البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، أما البحر الأحمر فحركته معتدلة لذلك يُسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية».

أجواء مستقرة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية ذكرت في بيان سابق لها، أن تلك الأجواء المستقرة في مختلف أنحاء البلاد، تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل أي بما يقدر بـ6 أيام، معللة ذلك بأن البلاد تتعرض لكتل هوائية صحراوية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة.