طقس الإسكندرية غدا.. استمرار سقوط الأمطار واضطراب الملاحة البحرية

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، من تجدد الأمطار صباح غد الأحد، إذ إنّ طقس الإسكندرية، يشهد استمرار الاضطراب الجوي، نتيجة استمرار نوة الكرم الحالية، التي يتبعها استمرار البرودة إضافة إلى ارتفاع الأمواج.

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المتوقع أنّ تشهد المحافظة، غدًا، استمرار سقوط أمطار نوة الكرم الحالية في رابع أيامها.

معدل سقوط أمطار الإسكندرية غدا

ومن المتوقع أنّ تكون أمطار الإسكندرية، خفيفة إلى متوسطة، على أنّ تزيد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات الليل، وتغزر أحيانًا على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من شرق المحافظة.

و يصاحب أمطار الإسكندرية غدًا، حالة من نشاط الرياح، إذ تصل سرعتها إلى 28 كم/س، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وإضافة إلى ذلك، فإنه يوجد اضطراب في الملاحة البحرية، يتمثل في ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لتصل إلى 2.25 متر.