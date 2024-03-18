رئيس «الضرائب» تبحث إجراءات تيسير الاستثمارات الجديدة مع سفير سنغافورة

أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المصلحة تتبنى فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك خلال لقاءها السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على طمأنة المستثمرين بدولة سنغافورة سواء الحاليين أو الراغبين بإنشاء أنشطة استثمارية جديدة في مصر بأنّه سيتمّ حل جميع المشكلات والتحديات التي قد تواجههم، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع.

وأوضحت أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى حل كل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء التحديات الاقتصادية وذلك لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.

وأكّدت أنَّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أتمّ استعداد لتقديم كل سبل الدعم وتذليل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في أثناء استخدام المنظومات المميكنة مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة «Core Taxation»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وذلك من خلال عمل فرق دعم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية تقدم يد العون لكل المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين.

رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في الاستثمارات داخل مصر

وفي سياق متصل، أعرب دومينيك جوه سفير سنغافورة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، داعيا رئيس مصلحة الضرائب المصرية لزيارة سفارة سنغافورة لتذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.

441.9 مليون دولار حجم استثمارات سنغافورة في مصر

وقال دومينيك جوه إنَّ دولة سنغافورة تثمن الدور الفعال الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية لدعم استثمارات الشركات السنغافورية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية والبالغ عددها 10 شركات بإجمالي حجم استثمارات 441.9 مليون دولار.

وعبّر رغبته في تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية والجاري العمل بها ثم إعادة التفاوض بشأن هذه التعديلات، متقدمًا بالشكر على الدعم الدائم المقدم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.