«الضرائب»: إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة احتساب ضريبة الأجور حتى 15 أبريل

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الخامسة بداية من 15 فبراير، حتى موعد إلزامهم بالمنظومة في 15 أبريل المقبل، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفي ضوء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 الصادر بإلزام جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين بتطبيق المرحلة الخامسة من المنظومة اعتبارًا من 15 أبريل المقبل.

احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم إرسال بيانات الدخول على البيئة التجريبية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفتهم على قواعد بيانات المصلحة من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وشددت على ضرورة الاستفادة من فترة التشغيل التجريبي الحالية وتجربة وظائف المنظومة كاملة دون أي أثر ضريبي يقع عليهم خلال تلك الفترة.

وأوضحت أنه سيجري إتاحة إمكانية الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة، وغلق إمكانية تقديم نماذج المرتبات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وإتاحتها فقط على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من تاريخ الإلزام المقرر لهم.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وكل الأدلة التعريفية والإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة وورش العمل المسجلة، يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من هنا.

كما يمكن تحميل نماذج الاحتساب الشهري، ونماذج معالجة التسوية الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.