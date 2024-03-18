4 فئات أكثر عرضة للإصابة بالجفاف في رمضان.. هل أنت منهم؟

«تسحروا فإن في السحور بركة»، وصية أوصانا بها النبي محمد، ويحرص على اتباعها عدد كبير من المسلمين، فالسحور وجبة خفيفة يجب أن تتضمن على خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل الجبن الخفيف بالإضافة إلى طبق جانبي من السلطة، هكذا جاءت النصائح الطبية من وزارة الصحة والسكان للمواطنين خلال أيام شهر رمضان الكريم.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف فى رمضان

كبار السن والمراهقين والحوامل والمرضعات بالإضافة إلى الأطفال الذين يرغبون فى الصيام، فئات حددتها وزارة الصحة والسكان لتناول السحور، مشيرة الى تناول المياه، إذ يزداد خطر إصابة الصائم بالجفاف عند حلول شهر رمضان المبارك مع التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، مما يعرض الصائم للتعب والإعياء، ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف عن غيرهم وفقا لوزارة الصحة هم الأطفال، المسنون، المصابون بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض الكلي، والأشخاص الذين يبذلون مجهودا جسديا، خصوصا إذا كانوا يتعرضون لأشعة شمس أثناء قيامهم بالأنشطة الجسمانية.

تحذير من تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين

وحذرت الوزارة من تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين يسبب كثرة التبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.