موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024.. اعرف موعد الإفطار

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يستطيع المسلمين من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024، وقد تختلف بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الاثنين 18-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الظهر 12:47 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بمحافظة الدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في محافظة الدار البيضاء المغربية اليوم الاثنين، ستكون عند الساعة 6:41 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:06 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمحافظة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:43 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الاثنين 18-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الاثنين 18-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.