مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يتابع الكثيرين من المسلمين مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين، حتى يمكنهم تنظيم اليوم وتحديد مواعيد أداء الفروض الخمس في المساجد طمعًا في الحصول على الأجر والثواب.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين ثامن أيام شهر رمضان المبارك 1445، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

ويبدأ المسلمين في الصيام ثامن أيام شهر رمضان المبارك مع رفع أذان المغرب في الساعة 5:07 صباحًا، بينما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:39 مساءً، بينما يأتي صلاة العصر في تمام الساعة 4:04 مساءً، بينما ينتهي صيام ثامن أيام الشهر المبارك في الساعة 6:45 مساءً، ويرفع أذان العشاء والذي يليه صلاة التراويح في تمام الساعة 8 مساءً.

موعد اذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

ويتباين موعد الصيام ورفع أذان المغرب في محافظات دولة المغرب الشقيقة، بسبب اختلاف موعد شروق الشمس، وهي تتراوح ما بين 3 إلى 25 دقائق، إذ يؤذن لصلاة الفجر في الدار البيضاء في تمام الساعة 5:07 صباحًا، وفي الرباط في تمام الساعة 5:04 صباحًا، بينما في وجدة 4:44 صباحًا، بينما في مراكش 12:40 مساءً.

موعد اذان الظهر في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

ويصلي المسلمين في مدينة الرباط الظهر في تمام الساعة 12:36 مساءً، بينما في الدار البيضاء في الساعة 12:39 مساءً، وفي مراكش في تمام الساعة 12:40 مساءً، وفي وجدة 12:16 مساءً

موعد اذان العصر في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

ويرفع أذان العصر في الرباط في تمام الساعة 4:04 مساءً، بينما في الرباط في تمام الساعة 4:01، وفي مراكش 4:06 مساءً، وفي وجدة في تمام الساعة 3:41 مساءً.

موعد اذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

وينتهي ثامن أيام الشهر الفضيل برفع أذان المغرب، فيفطر المسلمين في مراكش في تمام الساعة 6:47 مساءً، بينما في الدار البيضاء الساعة 6:45 مساءً، وفي الرباط الساعة 6:42 مساءً، وفي وجدة في تمام الساعة 6:22 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الاثنين 18-3-2024

ويصل متوسط عدد ساعات الصيام في دولة المغرب الشقيق في ثامن أيام شهر الفرقان حوالي 13 ساعة و32 دقيقة.