القوات المسلحة: معهد ضباط الصف المعلمين يضاهي أفضل المنشآت العالمية من نوعه (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيلمًا تقديميًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن معهد ضباط الصف المعلمين، تزامنًا مع إعلان إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة عن فتح باب التقديم للتطوع في القوات المسلحة والدراسة في المعهد خلال الفترة المقبلة.

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم، إن معهد ضباط الصف المعلمين هو قلعة عسكرية مصرية تهدف لتخريج كوادر عسكرية مصرية من ضباط الصف المعلمين لتلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، لتخريج أجيال جديدة من مختلف التخصصات العسكرية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، والتدريب المهني لإعداد وتدريب كوادر قادرة على تشغيل وصيانة وإدارة وإصلاح معدات القوات المسلحة.

وأوضحت أن الملتحقين بمعهد ضباط الصف المعلمين، يتم تدريبهم وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في المجال العسكري بواسطة نخبة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة، كما أنهم يدرسون مناهج دراسية تضاهي كبرى المؤسسات التعليمية العسكرية في دول العالم المتقدمة.

وأشارت إلى وجود منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية، في المعهد، تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدمًا، فضلاً عن تقديم رعاية طبية وبيئة مثالية توفر كافة الإجراءات اللازمة لعملية تعليمية متميزة.