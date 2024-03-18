حكم صلاة جماعتين في وقت واحد أثناء «التراويح».. ماذا تفعل إذا تأخرت عن العشاء؟

قد لا يلحق بعض المصلين الجماعة الأولى في صلاة العشاء ويصل بعد انتهائها وقد بدأ المصلون في المسجد صلاة التراويح، فهل المتأخرين عن الجماعة الأولى في صلاة العشاء يصلون جماعة منفصلة؟، وما هو حكم ذلك؟، أم الأفضل الالتحاق بالإمام الذي يصلي التروايح ويتمون بعده عدد ركعات صلاة العشاء؟.

صلاة العشاء والتراويح

وفي هذا الصدد أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال «ما حكم وجود جماعتين في وقت واحد إحداهما للمتأخرين عن أداء الجماعة الأولى في العشاء والأخرى للمصلين صلاة التراويح؟»، عبر حسابها على فيس بوك، موضحة: «ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن، وذهب الحنابلة إلى جواز هذه الجماعة من غير كراهة».

حكم إقامة جماعتين في وقت واحد

وبخصوص حكم إقامة جماعتين في وقت واحد «المتأخرين على العشاء وصلاة التراويح» أكدت دار الإفتاء أنّه للخروج من الخلاف يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِية صلاة العشاء، ويتمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.