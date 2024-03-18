موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ8 على قناة DMC اليوم

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 8 على قناة DMC اليوم وذلك بعدما شهدت الحلقة الـ 7 من المسلسل العديد من الأحداث المتطورة والمثيرة والشيقة، إذ تضمنت الأحداث تطوراً سريعاً في علاقة «مي» حلا شيحه و«مختار» خالد النبوي، كما تضمنت اكتشافاً خطيراً في حياة «مروان» نور النبوي يغير من مسار الأحداث.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 8

الجمهور على موعد مع عرض الحلقة الـ 8 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة DMC وتأتي الإعادة في الساعة 10:15 صباحاً.

كما يُعرض أيضاً على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً لتكون الإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً.

ويأتي عرض الحلقة الـ 8 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it تزامناً مع عرضها على قناة DMC في الساعة 10:45 مساءً.

أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاءت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل إمبراطورية ميم وهي تحمل الكثير من التطور والتشويق، إذ قرر «مروان» نور النبوي أن يفاجئ أشقائه ويحضر لهم مطالبهم ليدعمونه ويقفون بجانبه ضد والدهم «مختار» خالد النبوي.