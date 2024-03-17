مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. نور خالد النبوي يفاجئ أشقاءه بهدايا

بأحداث مثيرة وتشويقية، جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، حيث قرر «مروان» نور خالد النبوي، أن يسعد أشقاءه بأن يحضر لهم كل مطالبهم من أجل الوقوف معه ضد والدهم «مختار».

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7

وقد قرر «مروان» أن يحضر لشقيقته الصغرى «ميكب»، وشقيقه ألعاب بلايستشن، ولـ شقيقه الصغير أخر العنقود مصطفى «شيكولاتة»، ولكن «مايا» شقيقتهم الرابعة ترفض الانضمام لهم.

أحداث إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.