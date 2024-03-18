يتابع الجمهور بشغف شديد أحدث أعمال الفنان خالد النبوي، لذا نعرض لكم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 8.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 8

وتأتي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 8 في تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

وسيتم عرض المسلسل على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.