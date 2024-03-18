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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. تطورات جديدة بين خالد النبوي وحلا شيحة

كتب:

ضحى محمد
01:19 ص | الإثنين 18 مارس 2024
خالد النبوي ونور

خالد النبوي ونور

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، تتطور الأحداث بشكل سريع بين حلا شيحا والفنان خالد النبوي، بعد أن رفضا الثنائي بيع منزلهما، وحدث بينهما حديث عن أولادهما.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7

اكتشف «مختار» خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، أن نجله مصطفى قد بحث على لاب توب أخيه الأكبر «مروان»، ليجد عليه أمورا غير أخلاقية؛ ليقرر بعدها عدم مواجهته.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

وسيتم عرض المسلسل على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث إمبراطورية ميم 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، إذ يجسد خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذي يصبح مسؤولا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته، ويجد نفسه مضطرا لأن يصنع حياة مختلفة لهم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.