مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. هل تتزوج «منى» بزميلها في الجامعة؟

بشكل كوميدي اجتماعي ينتظر الجمهور عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8 بطولة الفنان خالد النبوي، حيث لا زالت عائلة «مختار» تحاول الوصول إلى هدفها الأساسي في التربية السليمة بعد وفاة الأم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8

وشهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8، تفكير «منى» ابنة مختار في الزواج بزميلها في الجامعة من أجل تحقيق حلمها والسفر إلى الخارج لاستكمال تعليمها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي خفيف، حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.