تواصل شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2024، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تصدر مؤشر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8 على قناة ON Drama اليوم

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8 على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء الليلة، وتعاد الحلقة 8 من مسلسل حق عرب فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8 على قناة ON اليوم

كما يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8 على قناة ON بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة 5:15 صباحا.

وتشهد أحداث الحلقة 8 عدة صراعات جديدة بعد اشتعال الحلقة السابقة وبحث علي السويركي عن محاضر السرقة ضد خطيبة شقيقه وتعاونه مع عدوه رباح الدهبي الذي يجسده الفنان وليد فواز، إلى جانب هروب سميحة ابنة المعلم عبدربه من منزلهم دون علمهم وتجسدها دنيا المصري.