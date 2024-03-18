أحمد العوضي: اتحرمت من حنان الأم بعد وفاتها في طفولتي (فيديو)

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال القوية حول مسلسل حق عرب، والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الحالي، ويعرض علي شاشة قناتي ON Drama وقناة ON.

كواليس مشاهد الأمومة مع أحمد العوضي فى مسلسل حق عرب

وأوضح العوضي خلال لقائه مع الراديو 9090 أن اتحرم من حنان الأم بعد وفاتها في طفولته، لافتًا إلى أن مشاهده مع الفنانة سلوى عثمان خلال أحداث المسلسل كانت حقيقية من قلبه، وخاصة مشهد القبض عليه وترحيله إلى السجن، مشيرا إلى أن صراخ سلوى عثمان والتي تجسد شخصية أمه جعلت المشهد حقيقي.

وأضاف: «لما بتجيلي فرصة أعمل مشاهد عن علاقة الابن وأمه بعملها من قلبي وبأريحية، خصوصا لو أنا حاسس إن اللي قدامي برتاح ليها، وحاسس تجاهها بمشاعر الأم فعلا».

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8 على قناة ON Drama

ومن المقرر أن يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8 على قناة ON Drama، مساء الليلة فى تمام الساعة 9 مساءً، على أن تكون الاعادة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، والاعادة الثانية فى تمام الساعة 3 عصرا.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، وعدد كبير من الفنانين من اخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.