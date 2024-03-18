تفاصيل برنامج الأمسيات الرمضانية في مراكز شباب 4 محافظات.. ندوات ومدائح

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج الأمسيات الرمضانية «رسـولنا قدوة لنا» في 4 محافظات، تحت شعار «حقوق الإنسان في الأديان السماوية»، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، وذلك في 4 محافظات هي الدقهلية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وبورسعيد.

رسالة الإسلام كلها رحمة وعفو وتسامح

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن مجمل ما جاء في اللقاءات الأربعة يتركز في أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلها رحمة وعفو وتسامح ومودة، فقد أرسله الله برسالة عامة شاملة وكاملة وهادية للناس أجمعين، إذ تفضل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جبله على كل خُلُق فاضل، ثم أثنى عليه بعظمة خلقه منذ بداية بعثته؛ بقول الله تعالى: «وإِنك لعلى خُلقٍ عظيمٍ».

مدائح نبوية تحاكي حياة الرسول

وفي نهاية الفعاليات ألقى مجموعة من المنشدين مدائح نبوية تحاكي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور .

وينفذ البرنامج من خلال الادارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية (مشيخة الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية)، حيث يتم تنفيذ 135 أمسية رمضانية بواقع 5 أمسيات بكل محافظة، بمشاركة 27 ألفا من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، أعضاء مراكز الشباب والجامعات المصرية.

ويهدف البرنامج الي نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة ، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع اسرته الاخوة ، الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة ، وقتك حياتك .