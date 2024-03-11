اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف «الشباب والرياضة».. اعرف التفاصيل

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة، والتي أعلنها الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية، وشروط التقديم والمستندات المطلوبة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتمثلت وظائف وزارة الشباب والرياضة فيما يلي:

- مدير مديرية الشباب والرياضة بالمستوى «أ» تكرار، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر وأسيوط.

- مدير مديرية الشباب والرياضة بالمستوى «ب»، تكرار بمديرية الشباب والرياضة بمحافظات الأقصر ومرسى مطروح وشمال سيناء والسويس.

- وكيل مديرية الشباب والرياضة - للرياضة - بالمستوى «أ»، تكرار بمديرية الشباب والرياضة بمحافظات الجيزة وأسوان والشرقية والبحر الأحمر.

المستندات المطلوبة

وتمثلت المستندات المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف فيما يلي:

- بيان حالة وظيفية حديث، موضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

- صورة من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الماضية 2021- 2023.

- إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشئون القانونية.

- خطابات الشكر والتقدير إن وجدت.

- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة تحليل مخدرات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

آخر موعد للتقديم في وظائف الشباب والرياضة

وتسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية بالدور الأرضي، يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، على أن تقدم من أصل و6 صور من المستندات المطلوبة، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو اليوم 11 مارس 2024، ولكافة التفاصيل اضغط هنا.