أشرف صبحي: مسلسلات «المتحدة» دعمت أنشطة وزارة الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيدا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كونها تهتم بالثقافة وتدرك مشكلات المجتمع من النواحي التثقيفية في مختلف المجالات.

دور الشركة المتحدة في مجال الرياضة

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، أن الشركة المتحدة تؤثر بدور كبير في مجال الرياضة، وهناك الكثير من الشراكات والأعمال بينها وبين وزارة الشباب الرياضة، مؤكدا على التطور المستمر وعدم الوقوف لدى حد معين.

تطور إنتاج مسلسلات رمضان في مصر

وأكد أن إنتاج المسلسلات خلال شهر رمضان في مصر اختلف بشكل كبير بفضل الشركة المتحدة، إذ أصبح هناك تنوع كبير في الأعمال الدرامية المقدمة، مثل المسلسلات الوطنية كالاختيار بأجزائه المختلفة، والتي دعمت كثيرا أنشطة وزارة الشباب والرياضة المتعلقة في التوعية بأهمية الولاء والانتماء للوطن إلى جانب إعادة الوعي بما على مر الفترات الماضية بعد 2011 وما جاء بعدها من بناء للدولة المصرية.