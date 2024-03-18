موعد عرض الحلقة 8 مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يخوض رحلة جديدة

يشهد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان أحداثًا متصاعدة خلال الحلقات الماضية، وذلك بعدما اشتد الصراع بينه وبين عائلة طارق النهري ومنذر رياحنة، إذ أنه من المقرر أن نشهد خلال الحلقات المقبلة حيل عديدة منهم للتخلص منه.

أحداث الحلقة 8 مسلسل المعلم

ومن المقرر أنَّ تشهد الحلقة 8 مسلسل المعلم، خوض مصطفى شعبان رحلة إلى السويس من أجل جلب السمك، حتى ينقذ المعلم حامد من السجن.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض الحلقة 8 مسلسل المعلم، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على شاشة قناة الحياة، بالإضافة إلى منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل المعلم

,يشارك في بطولة مسلسل المعلم بجانب مصطفى شعبان عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر ريحانة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.