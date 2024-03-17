ملخص الحلقة 7 من مسلسل المعلم.. محاولة قتل مصطفى شعبان

بدأت الحلقة 7 من مسلسل المعلم، باجتماع عنتر -منذر رياحنة- وطارق النهري -المعلم شداد- وسلوى خطاب وانتصار، للتفكير في محاولة التخلص من مصطفى شعبان والإيقاع به أثناء وجوده في محافظة السويس لشراء حمولة سمك والعودة بها للسوق، وبالفعل يتفق عنتر، مع أحد البلطجية لتنفيذ تِلك الخطة.

يذهب حامد -مصطفى شعبان-، للسويس بصحبة هيثم -محمود الليثي-، ويعلم وهو في الطريق، أنه من الصعب شراء طاولة سمك واحدة، وأن شداد كما هو مُسيطر في السوق مسيطر ايضًا في الميناء، وحتى أن استطاع شراء السمك سيتم حرقه السيارة التي تنقله في طريق العودة.

في استراحة طريق السويس، يتعرض للهجوم من قِبل رجال شداد، وحاولوا التعدي عليه داخل حمام الكافيتريا، لكنه يستطيع القضاء عليهم، وتنتهي الحلقة قبل أن نعرف ما مصير حامد.

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر ريحانة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.