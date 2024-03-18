الأم المثالية في الدقهلية.. رحلة ملهمة في رعاية أسرتها

فازت أنيسة فريد منصور متولي في مسابقة الأم المثالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، إذ تبلغ من العمر 69 عامًا، وحاصلة على دبلوم المُعلمين والمعلمات، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 41 عامًا، حصل ابنها الأول على دبلوم فني تجاري، والابن الثاني عقيد بالقوات الجوية.

تزوجت الأم في سن مبكرة عام 1968، من زوجها الذي كان يعمل (مساح) بمشروع بأحد المطارات يتبع لإحدى شركات المقاولات، وأنجبا ولدين، ولكن بعد عامين ونصف من زواجهما توفي الزوج خلال العمل تاركا ابنا أكبر عمره سنة وابن أصغر عمره شهر واحد، وبدأت قصة كفاح الأم عندما كانت في الثامنة والعشرين من عمرها.

عادت الأم إلى قريتها محل الميلاد مع أطفالها واستأجرت منزلاً بسيطا، لتقيم مع والدتها المريضة، لم يكن لديها من يقف بجانبها هي وأطفالها لأنها يتيمة الأب ووالدتها مريضة.

وأصرت الأم على تحسين مستواها التعليمي بهدف تحسين دخلها، حيث أنها حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي، وأكملت دراستها وحصلت على دبلوم معلمين، وخلال فترة دراستها عملت بالأشغال اليدوية، وجرى تعيينها بإدارة تعليمية.

وقامت الأم برعاية أبنائها حتى انتهاء مراحل التعليم المتوسط والجامعي، بجانب رعايتها لوالدتها المسنة مريضة السكر والتي جرى بتر أجزاء من أطرافها، وظلت ترعى أبنائها بجانب رعايتها لأمها لمدة عشرين عامًا حتى توفاها الله.

وسافر الابن الأكبر إلى دولة عربية وأسس حياة مستقرة ومشروع خاص ومع الأحداث خسر كل شيء وعاد لوطنه، فوقفت الأم بجانبه وأعطته ما ادخرت من مكافأة نهاية الخدمة، أما الابن الثاني فهو ضابط بالقوات الجوية وحاصل على بكالوريوس تجارة ومتفوق في مجاله.

تعاني الأم الآن من تبعات مرض السكر، إذ تعاني من تآكل العظام في الفك العلوي والسفلي، ولا يوجد أي أسنان وجروح وتقرحات في الأطراف وضعف البصر.