بعد صرف الزيادة الجديدة.. كيف تستعلم عن قيمة المعاش بالاسم؟

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتظام صرف المعاشات لـ11 مليون مستحق، وذلك بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى البدء في صرفها منذ 1 مارس الجاري بواقع 15% زيادة على قيمة المعاش المستحق، والتي كان من المقرر لها أن تصرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، ولكن تخفيفا على أصحاب المعاشات جرى تبكير موعد الصرف ليكون خلال شهر مارس الجاري.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وتوفر الهيئة القومية للتأمين خدمة مهمة لأصحاب المعاشات من خلال الاطلاع والاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، والتي تجرى عبر موقعها الرسمي، من أجل مطابقة قيمة المعاش بالزيادة التي جرى صرفها من ماكينات الصرف مع القيمة الفعلية المستحقة لصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام

1- في البداية يقوم الشخص بالدخول على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية، وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

3- بعدها ستظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام عن المعاش.

وأكدت الهيئة القومية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يستطيع صاحب المعاش صرف قيمة معاشه في أي وقت خلال الشهر بداية من أول الشهر حتى نهايته من ماكينات الصرف الآلي.