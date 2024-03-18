قصة كفاح الأم المثالية من الغربية.. عانت مع مرض زوجها وربت مهندسين وطبيب

فازت إلهام عبدالحميد عبدالحميد بمحافظة الغربية، في مسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام، والتي تبلغ من العمر 53 عامًا وحاصلة على مؤهل متوسط، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 18 عامًا.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ ابن الفائزة الأول حصل على بكالوريوس هندسة، والثاني بكالوريوس هندسة، والثالث بكالوريوس طب.

وتابعت الوزارة: «تزوجت الأم في عمر التاسعة والعشرين عام 1990م، من زوج يعمل بالأزهر الشريف، وكانت تعيش مع زوجها حياة متوسطة ورزقت الأم بطفلتها الأولى بعد مرور عام، وأصيب الزوج بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ولم يكن للفيروس علاج فعانت معه كثيرًا حيث استمر مرضه 6 سنوات».

وأكملت: «أنجبت الأم بعد ذلك توأم، توفي الأول بعد يوم واحد والأخرى ولدت بعيب خلقي في القلب وبعد معاناة توفيت بعد 6 أشهر، ثم رزقت بطفلين آخرين وفي هذه الأثناء اشتد المرض على الزوج وحدث استسقاء في البطن وتضخم بالكبد والطحال وغيبوبة كبدية، ما استدعى التردد على المستشفيات مرارًا وتكرارًا، وتطلب هذا الأمر عبئا ماليا كبيرا، وعملت الأم في التجارة لمساعدة أسرتها وتلبية احتياجات أبنائها وتعليمهم، وتوفير مصاريف العلاج لزوجها، وتوفي الزوج وترك الأم بعمر 45 عامت، وترك لها 3 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 15 عاما، والأوسط 10 أعوام، والأصغر 8 أعوام، وعانت الأم كثيرًا ولم تفكر بالزواج مطلقًا من اجل أبنائها، الذين أتموا حفظ القرآن في سن صغير».

وأضافت الوزارة: «كافحت الأم كثيرًا حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس هندسة وتزوجت، وحصل الابن الثاني على بكالوريوس هندسة، والابن الثالث على بكالوريوس طب، وما زال الكفاح مستمرا».