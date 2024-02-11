تطعيم 7500 نزيل بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم 7500 نزيل بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة خلال أسبوع.

وأضاف «مكين»، أن إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية، بالتعاون مع تمريض الإدارة الصحية والمستشفى بجمصة، قامت بتطعيم 7500 نزيل ومجند وضباط من العاملين بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة بالجرعة الأولى ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي.

التطعيم ضد فيروس الالتهاب الفيروسي

وأضافت الدكتورة ريهام الهراس، مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالدقهلية، التعاون مع القطاع الطبي لمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة 1-2-3-4، وجرى تطعيمهم من قبل ضد فيروس الالتهاب الفيروسي «ب».

وأشارت إلى أن التطعيم تم على مدار الأسبوع الماضي، وسيتم استكمال السلسلة التطعيمية بواقع 0 -1 -6 شهر طبقا للبروتوكول.

وأكدت «الهراس»، أن نجاح تطعيم هذا العدد جاء من خلال تعاون الفريق المكلف من أجل توصيل الخدمة الى المستحقين بالتطعيم من جميع فئات المجتمع، للوصول الى رؤية مصر 2030 لمصر خالية من الفيروسات المنقولة عن طريق الدم ومنها فيروس «ب».