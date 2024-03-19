موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل محارب على قناة CBC.. أحداث مثيرة تنتظر الجمهور

يتطلع عدد كبير من محبي مشاهدة الدراما في رمضان إلى معرفة موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل محارب على قناة CBC، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، إذ جرى تلفيق تهمة قتل لـ محارب.

في الحلقة السابقة، اتهم محارب بقتل كلا من رجل الأعمال العزازي، والذي يجسد دوره ماجد المصري، ووصفي المحامي، والذي يجسد دوره تامر عبد المنعم، وذلك خلال اتمام اتفاق الصلح معهم، خاصة بعد أن طلب المحامي حسام والذي يجسد دوره أحمد زاهر من رامي ابن العزازي الإعلان خلال التحقيقات، وتتوالى المفاجآت في الحلقة 9 من مسلسل محارب على قناة CBC.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل محارب على قناة CBC

ويأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل محارب على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.