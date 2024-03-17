ملخص الحلقة السابعة من مسلسل محارب.. هل تنجح خطة المحامي وصفي النجار؟

أحداث مهمة شهدها ملخص الحلقة السابعة من مسلسل محارب لحسن الرداد، إذ لم يستطيع المحامي وصفي النجار «تامر عبد المنعم» إتمام الصلح بين العزازي «ماجد المصري» ومحارب «حسن الرداد»، وتقديم الكفن له على إثر واقعة دهس رامي لوالدة محارب، ففي أثناء التنفيذ تم إطلاق النار من أشخاص مجهولين وأصيب المحامي والعزازي ومحارب.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل محارب

وفي ملخص الحلقة السابعة من مسلسل محارب، كان المحاميان حسام الجيوشي «أحمد زاهر» ووصفي النجار يتصارعان على إنهاء الخصومة الثأرية بين العزازي ومحارب لتبرئة نجل العزازي، والفوز بإدارة مجموعة شركات العزازي قانونيًا والتربح من ورائها، وكان يديرها حسام ومؤخرًا أُسندت الإدارة لوصفي من أجل إنهاء آثار جريمته، وكان وصفي قد توصل لمخالفات قانونية مثبتة ضد حسام وشريكته جيهان «زوجة العزازي»، وإظهار هذه المخالفات تودي بحسام وجيهان إلى السجن.

هل يحقق وصفي أهدافه؟

وخلال الحلقة السابعة من مسلسل محارب، استطاع وصفي إقناع المقربين من محارب ومحاميه بالصلح مع العزازي وقبول الدية مقابل التنازل عن القضايا التي تلاحقه والمتسبب فيها حسام كوسيلة للضغط عليه للتنازل دون الحصول على أي حقوق بشأن حادث دهس والدته، وذهب إليه بصور تفيد تنازله عن القضايا للتوقيع عليها وضمان حقه بالكامل مقابل تبرئته من القضايا المنسوبة إليه.