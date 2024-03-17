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دراما المتحدة

مسلسل محارب الحلقة السابعة.. إصابة العزازي برصاص مجهول أثناء اتفاق الدية

كتب:

صفية النجار
11:59 م | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل محارب الحلقة السابعة

مسلسل محارب الحلقة السابعة

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة السابعة، بطولة النجم حسن الرداد؛ إذ قدم المحامي وصفي النجار «تامر عبد المنعم»، دليل مثبت بالأوراق  لجيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي)، الذي يفيد تورطها هي والمحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، في اختلاس أموال وعمولات بملايين الجنيهات دون علم زوجها، وهددها بتلك الأوراق لتقبل بإدارة مجموعة شركات العزازي.

مسلسل محارب الحلقة السابعة   

وأثناء مسلسل محارب الحلقة السابعة، تواصل المحامي وصفي مع أقارب محارب ومحاميه، لإقناعه بالتنازل عن القضية، والحصول على حق والدته، مقابل أن يعيش حياته حرا، بعد القضايا التي لبسها له حسام الجيوشي، ويطلب مقابلة محارب الهارب من تلك القضايا المتهم فيها ظلما، للحصول على موافقة منه والتوقيع على الاتفاق.

إصابة العزازي والمحامي 

وأقنع إبراهيم شقيقته منال بالتنازل عن قضية والدتهم للمحامي حسام الجيوشي، دون الرجوع إلى شقيقهما محارب، وبذلك يحتدم الصراع بين وصفي وحسام؛ إذ يرغب كل منهما في الحصول على تنازل عائلة محارب عن دهس والدتهم والقبول بالدية، حتى يتسابق المحاميان في الفوز بإدارة المجموعة من الناحية القانونية.

ونجح المحامي وصفي في إقناع محارب «حسن الرداد» بالتنازل مقابل أن يقدم له رامي العزازي الكفن ويدفع الدية، فوافق على ذلك وحددا مكان يلتقيان فيه وأثناء التوقيع يفاجئ الجميع بضرب نار باتجاهم، ويصاب العزازي «ماجد المصري» والمحامي ومحارب.

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