مسلسل محارب من أكثر المسلسلات التي يحرص الجمهور على متابعته حيث يستعرض العلاقة بين النفوذ المالي وقوة القانون، نتيجة للصراع الذي يخوضه محارب مع أكبر رجال الأعمال والمتسبب نجله في دهس والدة محارب ومحاولة إغرائه بالمال للتنازل عن هذا الحق، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الثامنة.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة الثامنة، على قناة cbc في رمضان 2024، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي ومنة فضالي، يكون فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 3:45 مساءً.

ويعرض مسلسل محارب الحلقة الثامنة حصريا على قناة cbc في رمضان 2024، ويستمر لمدة 30 يوما حيث يعد أحد المسلسلات الطويلة من فئة الـ30 حلقة.

قصة مسلسل محارب

ويأتي مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة النجم حسن الرداد ويشاركه في البطولة كلا من النجوم: أحمد زاهر ومنة فضالي وماجد المصري ونرمين الفقي وسلوى عثمان ومحمود الليثي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

وفي إطار اجتماعي تشويقي تدور قصة مسلسل محارب حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده نتيجة دهس شاب لها، إذ يضطر للعمل لإعالة أسرته، ويتعرض لمضايقات كثيرة من أسرة المتهم بدهس والدته ويتغير مسار حياته.