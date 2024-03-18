الأم المثالية في كفر الشيخ.. وهبت عمرها لأولادها وأبناء شقيقها «نعم العمة»

فازت وفاء أحمد محمد علي البالغة من العمر 60 سنة ابنة محافظة كفر الشيخ، بالمركز الأول للأم المثالية، وهي أرملة منذ 32 عاما، وحاصلة على دبلوم صناعي، وتعمل فني صيانة بمديرية الطرق والنقل، ولديها 3 أبناء «الابنة الأولى ليسانس حقوق، والابن الثاني بكالوريوس علوم بحرية، والابن الثالث ليسانس أصول دين».

تركت التعليم وأرغمت على الزواج

بدأت معاناة الأم عندما أرغمها والدها على ترك التعليم بسبب ظروف المعيشة، فكان غير قادر على تحمل مصاريف الدراسة فتركت الدراسة، وساعدت والدتها في أعمال المنزل وتربية إخواتها، وتزوجت في عمر الثالثة والعشرين عام 1987م من زوج يعمل بمنطقة التأمينات الاجتماعية، وعاشت حياة مليئة بالمعاناة، إذ تعرض الزوج لأزمة مالية شديدة اضطرت لبيع أثاث ومحتويات المنزل للوقوف معه في أزمته .

وفاة الزوج وترك ثلاث أولاد

توفي الزوج بعد خمس سنوات من الزواج تاركا لها ثلاث أولاد، ولم يترك لأسرته سوى معاش بسيط جدا ولها، وعملت الأم كخدمات معاونة حتى تستطيع الانفاق على أبنائها، وخلال هذه الفترة استكملت دراستها حتى حصلت على دبلوم فني صناعة، ثم قامت بتسوية حالتها في العمل إلى فني هندسة.

وفاة شقيقها

توفي شقيقها ثم خلال شهر توفت زوجته أيضا، وتولت تربية أربعة أولاد أكبرهم بالصف الأول الجامعي وأصغرهم بالصف الثالث الإعدادي (وكانت نعم العمة ونعم الأم حتى تخرجت الأبنة الكبرى من الجامعة، وعينت معيدة والثالثة الآخرين صيدلة ولغات وترجمة وتربية).

كافحت الأم كثير حتى يستكمل ابناءها أيضا التعليم، وحصلت الابنة الأولى على ليسانس حقوق، وجرى تعيينها باحث قانوني بإحدى الجهات الحكومية، وأصبح الابن الثاني نقيب بحري بالقوات المسلحة، وحصل الثالث على ليسانس أصول دين، وتم تعيينه إمام وخطيب مسجد.