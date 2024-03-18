الأم المثالية في المنوفية.. أنجبت أطباء وصيادلة وقهرت السرطان

فازت السيدة أميمة طلعت، 64 عاما، بالمركز الرابع في مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، وهى الأولى على محافظة المنوفية، حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وتعمل مدير إدارة الكلية التكنولوجيا بقويسنا.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ أميمة طلعت تزوجت في سن 27 عاما، من معلم بأحد المدارس، بدأت معاناتها منذ 15 عاما عندما أصيب الزوج باضطراب مناعي وتوفي تاركا 3 أطفال بعد رحلة طويلة شاركت فيها في علاجه.

وتابعت الوزارة: «بعد وفاة زوجها كافحت الأم لرعاية أبنائها حتى تخرج ابنها الأكبر من كلية الصيدلة والثاني من كلية الهندسة والثالثة من كلية طب أسنان، خضعت الأم للكشف الطبي واكتشفت أنّها مصابة بسرطان الثدي ما تطلب استئصال الثدي الأيسر وخضوعها لعلاج كيماوي وإشعاعي وهرموني لفترة من الزمن، وثابرت حتى انتصرت على المرض من أجل أبنائها لتربيتهم».