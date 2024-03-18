الأم المثالية في الجيزة.. علمت أولادها وتكفلت برعاية زوجها بعد مرضه

تبلغ من العمر 60 عاماً وهي أرملة منذ 5 سنوات، خاضت رحلة كفاح إلى أن حصلت على لقب الأم المثالية عن محافظة الجيزة، حسبما أعلنته رسمياً وزارة التضامن الاجتماعي، هي السيدة نجاح محمود صابر الحاصلة على دبلوم تجارة، والعاملة في إحدى الحضانات.

بداية رحلة كفاح الأم

بدأت قصة كفاح الأم منذ صغرها فقد نشأت في أسرة بسيطة وكانت مسئولة عن أخواتها بعد وفاة الأب فتركت المدرسة لمساعدة والدتها في تربية أخواتها وكانت تبيع الخضروات وهي في سن الـ18 عاماً وتزوجت من رجل بسيط يعمل باليومية في مغسلة ملابس وأنجبت 3 أولاد، وكان الزوج بخيلًا لا يصرف على أولاده فكانت تقوم هي بالعمل معه وتساعده في أداء عمله اليومي حتى يعاملها هي وأولادها معاملة طبية.

تنظيف وبيع الخضروات

عندما وصل الابن الأكبر إلى الإعدادية أصرّ الزوج على تركه للدراسة لمساعدته في عمله، ولكن وقفت له الأم صامدة فكانت تتولى تنظيف وبيع الخضروات من أجل توفير الأموال ومساعدة الأبناء في استكمال التعليم، وحدث أن مرض الزوج بسرطان الكبد والقدم السكري وتكفلت بكل مصاريف علاجه حتى توفي عام 2018.

حصل نجلها الأول على بكالوريوس نظم ومعلومات والابنة الثانية حصلت على ليسانس علوم والابن الثالث على تمهيدي دكتوراه وحاصل على دبلوم صناعة، عملت الأم خدمات معاونة في إحدى المدارس وتشجعت والتحقت بفصول محو الأمية وحصلت على الابتدائية والإعدادية ثم دبلوم تجارة.