مسلسل صدفة الحلقة 8.. هل تنفصل ميار الغيطي بسبب خيانتها؟

من المقرر أن تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المختلفة، خاصة مع منار الغيطي ابنة «فؤاد» خالد الصاوي الذي انكشف سرها وعلم زوجها بخيانتها.

مسلسل صدفة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج

وخلال الأحداث الماضية استطاع زوج ميار الغيطي، التي سقطت من الطابق الأعلى بعد اكتشاف والدها خيانتها مع صديقه، أن يكتشف هو الآخر خيانتها عقل شهادة حارس العقار، إذ قرر الاستعانة بأحد (الهاكر) لاختراق الهاتف وسماع كافة التسجيلات التي تؤكد خيانتها له.

مسلسل صدفة الحلقة 8

وعلى الجانب الآخر، تنتظر ريهام حجاج (صدفة) مساعدة «طارق» للخروج من قضية الآداب بعد تورطها فيها.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويدور مسلسل صدفة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تقع في العديد من المشكلات دون عمد، وبمحض الصدف تماماً.