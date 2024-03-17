مسلسل صدفة الحلقة 7.. زوج ريهام حجاج يكتشف خيانتها

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 7، العديد من الأحداث، إذ يعرض العمل بطولة الفنانة ريهام حجاج أحداث سريعة ومشوقة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تقع في العديد من المشكلات خلال عملها وسط الطلاب والطالبات.

ورصدت الأحداث محاولة خالد الصاوي البحث عن «صدفة»؛ إذ قابلها بمحض الصدفة في مطعم، لكنها هربت منه، في نفس الوقت الذي اكتشف زوجها خيانتها له عقب اختراق هاتفها، واستمع إلى التسجيلات بينها وبين الطرف الآخر.

مسلسل صدفة الحلقة 7.. ريهام حجاج تستغيث بعصام السقا

وانتهى مسلسل صدفة الحلقة 7، اليوم، بتورط ريهام حجاج، في قضية أداب، بعد ذهابها لأحد طلابها لمنزله، لتقتحم عليهما صاحبة العقار المنزل، وتدعي إنها وجدتهما في وضع مُخل، وتذهب بهم للقسم.

وتقرر ريهام حجاج «صدفة» الاتصال بـ عصام السقا «طارق» لكي ينقذها كعادته، مثلما أنقذها من قضايا الشروع في القتل، والمخدرات التي تورطت فيهما.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب.