يرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 8، للفنانة ريهام حجاج، كما يُعرض العمل على عدة قنوات مختلفة بشاشات المتحدة، وذلك للاستمتاع بعمل درامي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 8

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، في تمام الساعة 8:15 مساءً.

وعلى قناة cbc ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة، في رمضان 2024 الحلقة 8، بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

كما يمكنك مشاهدة مسلسل صدفة في رمضان 2024 الحلقة 8 دون إعلانات وقبل عرضه على القنوات، عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.