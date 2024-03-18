موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صدفة.. هل تخرج ريهام حجاج من القضية الجديدة؟

تعود الفنانة ريهام حجاج مساء اليوم بأحداث مشوقة جديدة من مسلسل صدفة الحلقة 8، المقرر أن تشهد ما سيحدث لـ«صدفة» عقب تورطها في قضية آداب، بسبب ذهابها لأحد طلابها، ما دفع صاحبة العقار للادعاء عليها لتتورط في قضية جديدة، قبل أن تتصل بـ«طارق» عصام السقا لإنقاذها.

مسلسل صدفة الحلقة 8 من مسلسل صدفة

وخلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة تنكشف العديد من الأمور، على رأسها لغز تغيب وخطف الطالبة «راندا» وهل تم الاتفاق بينها وبين العصابة، أم أنّها ضحية لوالدتها.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 8

ويأتي موعد العرض الاول من مسلسل صدفة ، الحلقة 8، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.